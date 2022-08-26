О войне в Украине детям в россии будут рассказывать с пятого класса

https://racurs.ua/n174132-o-voyne-v-ukraine-detyam-v-rossii-budut-rasskazyvat-s-pyatogo-klassa.html

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Міністерство освіти рф опублікувало сценарії та методички для курсу «Розмови про важливе», який з 1 вересня проводитимуть у російських школах.

На заняттях для перших двох класів учням планують прищеплювати любов до природи росії. В одному зі сценаріїв пропонується прослуховування радянської пісні «З чого починається Батьківщина».

З п’ятого класу школярам почнуть розповідати про так звану «спеціальну військову операцію» (СВО) — на росії так назвали відкрите вторгнення до сусідньої країни.

Учням 5−7 класів запропонують творче завдання, яке має допомогти вирішити «проблемні ситуації» на прикладі СВО. Підліткам розкажуть про російських військових — «героїв» та «патріотів росії», про їхні «подвиги», які «забезпечують успіх військ», а також про причини «спецоперації».

Серед цілей спеціальної військової операції — захистити населення Донбасу, яке зазнавало знущань і утисків з боку київського режиму, роззброїти Україну, не дати розмістити на її території військові бази НАТО. Величезна військова та інша допомога колективного Заходу українській владі затягує бойові дії, — йдеться у сценарії до одного із занять.

У 8−9 класах на занятті про «спецоперацію» учням втовкмачуватимуть, що «жителі днр і лнр — російські люди, тому важливе їхнє повернення до росії», а «російські військові — герої».

У 10−11 класах школярам треба буде виконати інтерактивне завдання — зіставити за хронологією історичні плакати та фотографії. При цьому для 2000−2020 років автори програми обрали зображення з російською танковою колоною і жінкою, яка плаче біля стенда із загиблими дітьми під час теракту в Беслані.