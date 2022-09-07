США и Евросоюз увеличили импорт российских цветных металлов

https://racurs.ua/n174511-ssha-i-evrosouz-uvelichili-import-rossiyskih-cvetnyh-metallov.html

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Попри санкції, США та країни Євросоюзу збільшили обсяги закупівель російських кольорових металів.

Як повідомляє Reuters з посиланням на дані міжнародної торгівлі ООН, за перші чотири місця війни імпорт нікелю та алюмінію зріс на 70%. Таким чином, за березень-липень росія заробила на продажі цих металів приблизно 2 млрд дол.

Санкції вдарили по постачанню широкого кола російських товарів, а також вплинули на життя багатьох чиновників та бізнесменів. Проте сектор промислових металів практично залишився недоторканим. На думку авторів статті, все це вказує на те, що Заходу важко чинити тиск на російську економіку, яка в результаті показала кращі результати, ніж очікувалося.

Reuters спробував поспілкуватися на цю тему із представниками ЄС та США. У Єврокомісії питання агентства проігнорували, а у Держдепартаменті США заявили, що «не планують нічого, що могло б підняти ціну невиправданої війни путіна проти України».

При цьому найбільше закупівлі зросли саме з боку США — на 70% порівняно з минулим роком. Постачання до ЄС, своєю чергою, зросло на 22%.

Аналітики стверджують, що Сполучені Штати та Європа винесли уроки після величезних зривів у будівельному, автомобільному та енергетичному секторах, спричинених санкціями, запровадженими колишнім президентом США Дональдом Трампом щодо російського алюмінію у 2018 році. Наступного року ці санкції були скасовані.

Ціни на обидва метали підскочили до рекордних піків незабаром після того, як росія почала вторгнення в Україну 24 лютого через побоювання, що санкції або складна логістика заблокують поставки.

Але ці побоювання були безпідставними, оскільки дані показують, що російський експорт протягом березня-червня був відносно високим.

Ринкові механізми працюють, — сказав аналітик Julius Baer Карстен Менке, маючи на увазі поставки російського металу. — Ми знаємо від торговців товарами, що це головним чином питання ціни. Справа не стільки в тому, що якийсь політик не хоче, щоб ви купували, а в тому, чи є тут угода.

Російський «Русал» є найбільшим у світі виробником алюмінію за межами Китаю, на його частку припадає близько 6% світового виробництва.

Упродовж чотирьох місяців після вторгнення росії в Україну ЄС був найбільшим імпортером необробленого алюмінію з росії, завантажуючи в середньому 78 тис. 207 тонн на місяць у березні-червні, що на 13% більше, ніж за той самий період минулого року.