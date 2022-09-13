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Армения обвинила Азербайджан в обстреле пограничных городов, в Баке заявили о «масштабной диверсии» Еревана
Армения обвинила Азербайджан в обстреле пограничных городов, в Баке заявили о «масштабной диверсии» Еревана (КАРТА)https://racurs.ua/n174702-armeniya-obvinila-azerbaydjan-v-obstrele-pogranichnyh-gorodov-v-bake-zayavili-o-masshtabnoy.htmlРакурс
Сьогодні вночі раптово загострилася ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану
Азербайджан стверджує, що Вірменія почала широкомасштабні провокації проти Азербайджану, тому їхні військовослужбовці відкрили вогонь по позиціях Вірменії. А в Міністерстві оборони Вірменії заявили про атаку з боку Азербайджану.
Вірменія вирішила звернутися до росії та ОДКБ. Нікол Пашинян зателефонував з цього приводу до путіна.
Тим часом Азербайджан звинувачує саме Вірменію в агресії.
Єдиною державою-агресором і окупантом в регіоні є Республіка Вірменія. Присутність особового складу і техніки збройних сил Вірменії в карабаській економічній зоні Азербайджану продовжується. У відповідь на широкомасштабну провокацію Вірменії азербайджанська армія застосовує локальні контрзаходи, вогневі точки нейтралізовані, — заявили в Міноборони Азербайджану.
Міністерство оборони Вірменії повідомило про обстріл прикордонних міст з боку Азербайджану.
13 вересня о 00:05 підрозділи ЗС Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл вірменських позицій з артилерії та великокаліберних знарядь у напрямку Горіс, Сотк та Джермук. Противник також використовує БПЛА.
Горіс знаходиться на півдні Вірменії, до Джермука прямо від нього 65 кілометрів. Сотк знаходиться північніше, поряд із озером Севан. До нього від Горіса 90 кілометрів. За непідтвердженими даними, Азебрайджан атакував військову частину в місті Капан.
У Баку стверджують, що диверсійні групи збройних сил Вірменії замінували шляхи постачання між позиціями азербайджанської армії на різних напрямках. В результаті вжитих підрозділами Азербайджану «термінових заходів» стався бій.
Азербайджанське військове відомство звинуватило Вірменію в обстрілі своїх позицій на кордоні та повідомило про втрати серед особового складу ЗС Азербайджану і «серед особового складу та бойової техніки збройних сил Вірменії, залучених до диверсійних операціях».
У вересні 2020 року в Нагірному Карабаху вперше за багато років розпочалися повномасштабні бойові дії. У листопаді сторони за посередництва росії уклали угоду про припинення вогню. За підсумками боїв Вірменія передала Азербайджану контроль над половиною невизнаної Нагірно-Карабахської республіки. Крім того, до регіону прибули російські миротворці.
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