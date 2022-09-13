Армения обвинила Азербайджан в обстреле пограничных городов, в Баке заявили о «масштабной диверсии» Еревана

https://racurs.ua/n174702-armeniya-obvinila-azerbaydjan-v-obstrele-pogranichnyh-gorodov-v-bake-zayavili-o-masshtabnoy.html

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Сьогодні вночі раптово загострилася ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану

Азербайджан стверджує, що Вірменія почала широкомасштабні провокації проти Азербайджану, тому їхні військовослужбовці відкрили вогонь по позиціях Вірменії. А в Міністерстві оборони Вірменії заявили про атаку з боку Азербайджану.

Вірменія вирішила звернутися до росії та ОДКБ. Нікол Пашинян зателефонував з цього приводу до путіна.

Тим часом Азербайджан звинувачує саме Вірменію в агресії.

Єдиною державою-агресором і окупантом в регіоні є Республіка Вірменія. Присутність особового складу і техніки збройних сил Вірменії в карабаській економічній зоні Азербайджану продовжується. У відповідь на широкомасштабну провокацію Вірменії азербайджанська армія застосовує локальні контрзаходи, вогневі точки нейтралізовані, — заявили в Міноборони Азербайджану.