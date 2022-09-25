Россияне водят хороводы вокруг полицейских во время протестов против мобилизации

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Приблизно 400 людей, переважно жінки, провели в Якутську на площі Орджонікідзе акцію протесту проти мобілізації.

Видання SakhaDay написало, що акцію провели у виді традиційного якутського хороводного кругового танцю осуохай. Першими за руки взялися молоді дівчата, їх підтримали старші жінки, після чого в коло поступово почали приєднуватися інші протестувальники. Лунали гасла «Ні війні!», «Ні геноциду!», «Виходь!».

Спочатку поліцейські вмовляли протестувальників розійтися, потім відійшли убік і дали жінкам провести осуохай. Якоїсь миті поліцейські опинилися в центрі хороводу. На записі, опублікованому SakhaDay, чути, що жінки скандують «Дайте нашим дітям жити!».

Через деякий час почалися затримання, протестувальники зустріли їх словами «Ганьба!» Скільки затриманих, невідомо.

Глава Громадської палати Якутії Анжеліка Андрєєва під час акції випустила заяву, що на центральній площі Якутська «проходить осуохай — благословення матерів на повернення живими чоловіків та синів».

Акції проти мобілізації в рф розпочалися 21 вересня. Тоді у містах росії затримали понад 1,3 тис. осіб. На акціях протесту, що відбулися 24 вересня, за останніми даними «ОВД-Інфо», затримали понад 800 людей.