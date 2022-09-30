Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций, в нем нефть, алмазы и патриарх рпц

https://racurs.ua/n175282-evrosouz-soglasoval-vosmoy-paket-sankciy-v-nem-neft-almazy-i-patriarh-rpc.html

Ракурс

30 вересня посли 27 країн-членів ЄС попередньо погодили новий пакет санкційних обмежень проти Росії, однак остаточне схвалення очікується наступного тижня. Найзапекліше у Брюсселі бойкотувала нові обмеження Угорщина, повідомляють три джерела виданню Reuters.

Йдеться вже про восьмий пакет санкцій Європейського Союзу проти рф за ведення війни проти України.

Раніше цього тижня виконавча влада ЄС рекомендувала блоку запровадити більше обмежень на торгівлю та індивідуальних чорних списків, а також рухатися до (замість негайного прийняття) обмеження цін на постачання російської нафти морським транспортом до третіх країн, переважно застрахованих європейськими компаніями.

Готовність йти вперед висока, ми хочемо бути готовими якомога швидше через усе, що відбувається, — сказав один високопоставлений дипломат ЄС, який побажав залишитися неназваним.

Джерела повідомили, що контрольована державою російська алмазодобувна компанія «Алроса» (ALRS.MM), а також голова російської православної церкви патріарх кирило також внесені до чорного списку — це кроки, проти яких раніше виступали, відповідно, центри торгівлі алмазами Бельгія та Угорщина.

«Ракурс» повідомляв, що Європа та США приготували нові санкції проти росії. Крім запровадження «цінової стелі» (прайскеп) на нафту, Євросоюз також планує додати обмеження на торгівлю сталлю та хімічними речовинами, що «мають вирішальне значення для російської армії».

До списку заборонених також можуть потрапити предмети побуту, наприклад, косметика та макіяж, приладдя для гоління, дезодоранти, мило, туалетний папір і зубна нитка. Європейські компанії не зможуть надавати архітектурні та інженерні послуги росіянам та надавати юридичні та IT-консультації.

Обмеження стосуватимуться також фізичних осіб. Politico стверджує, що ЄС планує запровадити санкції проти філософа Олександра Дугіна, лідера улюбленої путіним групи «Любе» Миколи Расторгуєва та президента концерну «Калашников» Алана Лушнікова, а також людей, які допомагали організовувати псевдореферендуми.