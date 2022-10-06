Европейское космическое агентство опубликовало спутниковые фото утечки газа на "Северных потоках"

https://racurs.ua/n175485-evropeyskoe-kosmicheskoe-agentstvo-opublikovalo-sputnikovye-foto-utechki-gaza-na-severnyh-potokah.html

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Витоки на «Північних потоках» призвели до найбільшого в історії викиду метану. В ООН кажуть, що дірки в газогонах давали назовні щонайменше 88 тис. кг на годину.

Європейське космічне агентство 6 жовтня опублікувало супутникові знімки витоку газу на «Північних потоках».

Голова програми ООН з навколишнього середовища Манфреді Кальтаджіроне заявив, що розриви на трубопроводах зводять нанівець намагання країн скоротити викиди в атмосферу.

Тим часом віце-прем'єр-міністр росії Олександр Новак 5 жовтня підтвердив готовність Москви постачати газ Європі ниткою «Північного потоку-2», яка не була пошкоджена внаслідок вибухів.

Що стосується другої нитки («Північного потоку-2»), вона готова, побудована, і в разі ухвалення необхідних юридичних рішень європейськими колегами щодо її сертифікації та зняття обмежень, я думаю, що росія в короткі терміни могла б забезпечити відповідні поставки цією ниткою газогону, — сказав Новак на пресконференції у Відні.

Перед цим росіяни припустили, що припинять транзит газу Україною.

26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють та не перекачують газ із росії до Європи.

«Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а от «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через знайдені неполадки. На трубопроводах зафіксували спочатку три витоки газу, а вже 29 вересня Швеція повідомила про четвертий витік.

Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах була диверсія

НАТО назвало пошкодження на «Північних потоках» наслідком «свідомих диверсійних дій». Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи.

Газета The Times із посиланням на джерела в британській розвідці писала, що «Північні потоки» атакували російські підводні дрони

У Британії вважають, що до вибухів на «Північних потоках» причетна росія. Це зробили підводними дронами.

У CNN повідомляли, що поблизу зон витоків 26 і 27 вересня бачили російські військові кораблі забезпечення і субмарини

У росії всі звинувачення відкидають. 1 жовтня оператор Nord Stream повідомив, що витік газу з газогону «Північний потік — 2» припинився, тиск стабілізувався.