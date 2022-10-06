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Европейское космическое агентство опубликовало спутниковые фото утечки газа на "Северных потоках"

Европейское космическое агентство опубликовало спутниковые фото утечки газа на «Северных потоках»

6 окт 2022, 13:27
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Витоки на «Північних потоках» призвели до найбільшого в історії викиду метану. В ООН кажуть, що дірки в газогонах давали назовні щонайменше 88 тис. кг на годину.





Європейське космічне агентство 6 жовтня опублікувало супутникові знімки витоку газу на «Північних потоках».

Європейське космічне агентство опублікувало супутникові фото витоку газу на "Північних потоках"

Голова програми ООН з навколишнього середовища Манфреді Кальтаджіроне заявив, що розриви на трубопроводах зводять нанівець намагання країн скоротити викиди в атмосферу.

Європейське космічне агентство опублікувало супутникові фото витоку газу на "Північних потоках"

Тим часом віце-прем'єр-міністр росії Олександр Новак 5 жовтня підтвердив готовність Москви постачати газ Європі ниткою «Північного потоку-2», яка не була пошкоджена внаслідок вибухів.

Що стосується другої нитки («Північного потоку-2»), вона готова, побудована, і в разі ухвалення необхідних юридичних рішень європейськими колегами щодо її сертифікації та зняття обмежень, я думаю, що росія в короткі терміни могла б забезпечити відповідні поставки цією ниткою газогону, — сказав Новак на пресконференції у Відні.

Перед цим росіяни припустили, що припинять транзит газу Україною.

Європейське космічне агентство опублікувало супутникові фото витоку газу на "Північних потоках"

26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють та не перекачують газ із росії до Європи.

«Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а от «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через знайдені неполадки. На трубопроводах зафіксували спочатку три витоки газу, а вже 29 вересня Швеція повідомила про четвертий витік.

Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах була диверсія

НАТО назвало пошкодження на «Північних потоках» наслідком «свідомих диверсійних дій». Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи.

Газета The Times із посиланням на джерела в британській розвідці писала, що «Північні потоки» атакували російські підводні дрони

У Британії вважають, що до вибухів на «Північних потоках» причетна росія. Це зробили підводними дронами.

У CNN повідомляли, що поблизу зон витоків 26 і 27 вересня бачили російські військові кораблі забезпечення і субмарини

У росії всі звинувачення відкидають. 1 жовтня оператор Nord Stream повідомив, що витік газу з газогону «Північний потік — 2» припинився, тиск стабілізувався.

Источник: Ракурс


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