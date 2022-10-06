Правоохранители задержали предателя-депутата из Харьковщины. Фото: centr.tv

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Ракурс

Депутат Липецької сільської ради Харківської області співпрацював із російськими окупантами.

У квітні 2022 року два депутати села Липці погодилися співпрацювати з загарбниками та обійняли псевдопосади у незаконно створеному «органі влади». Один із колаборантів очолив окупаційну адміністрацію, а інший став його заступником. Про це 6 жовтня повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідчі встановили, що гауляйтер намагався створити позитивний імідж окупантів — проводив агітаційну роботу серед місцевих, розпоряджався майном громади. Зловмисники вилучили сільськогосподарську техніку у селян та підприємств на користь російського війська.

Правоохоронці вже затримали главу окупаційної адміністрації та його заступника. Головному зраднику повідомили про підозру та арештували, а іншому оголосили про підозру заочно. Обох зловмисників Обох чоловіків підозрюють у колабораційній діяльності, їм загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, наприкінці вересня СБУ затримала колаборанта, який був призначений загарбниками так званим головою села Димер у Київській області в той час, коли цей населений пункт був під російською окупацією.