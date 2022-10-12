фсб росії 12 жовтня оголосила, що затримала вісьмох підозрюваних у справі про вибух на Кримському мосту.

У рамках кримінальної справи про вибух на Кримському мосту 8 жовтня нібито затримано п’ятьох громадян росії, трьох громадян України та Вірменії, які брали участь у підготовці злочину, заявляють у ФСБ.

Також московитська спецслужба заявила, що спільно зі Слідчим комітетом рф встановила організатора теракту на Кримському мості. Це Головне управління розвідки Міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура.

У фсб написали, що вибуховий пристрій закамуфлювали у рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 т і на початку серпня відправили з порту Одеси до болгарської Русі. До переправляння вантажу залучили громадян України, Грузії та одного громадянина Вірменії.

Всього у справі в російському силовому відомстві проходить 12 осіб.