WP: Чиновники и бизнесмены рф не исключают революции - Все в полной фрустрации

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Чиновники та представники бізнес-еліт росії пригнічені через ситуацію в країні-агресорці, яка погіршується через війну, і починають говорити про можливу зміну влади.

Про це пише The Washington Post із посиланням на кількох російських топ-чиновників і керівників бізнесу.

Деякі топ-чиновники рф і представники ділової еліти спустошені та пригнічені — й очікують подальшого погіршення політичного та економічного клімату. Впливовий московський бізнесмен висловив сумнів у тому, що посилення ракетних атак рф поліпшить для неї ситуацію на полі бою.

Нікого не влаштовує статус-кво… Зрозуміло, що військова або політична перемога неможлива. Але і програш теж неможливий. Це перетворюється на ситуацію в шахах, відому як цугцванг, коли кожен крок гірший за наступний, але неможливо не рухатися, — сказав російський чиновник.

Зі слів іншого держчиновника рф, літній оптимізм, коли багато хто в еліті країни вірив, що «ми все повернемо і знайдемо вихід», повністю випарувався.

Люди бачать, що майбутнього немає, — сказав він.

Активна мобілізація вже завдала удару по популярності путіна — одній із головних основ його легітимності як президента, а коли з фронту почнуть повертатися трупи резервістів, ситуація може погіршитися, вважає московський бізнесмен.

Через кілька місяців у росії буде дуже негативна динаміка: погіршення настроїв у суспільстві, — сказав він.

Колишній заступник голови Центрального банку росії, який зараз живе в еміграції у США, Сергій Алексашенко зазначає, що, окрім нанесення ударів по цивільній інфраструктурі, у путіна є можливість застосувати тільки тактичну ядерну зброю.

Зі слів московського бізнесмена, мало хто в москві вважає, що путін завдасть тактичного ядерного удару, тому що «тоді у нього не залишиться жодних карт», а Китай може заблокувати таку ескалацію.

Це скринька Пандори, яку (китайці — ред.) не хочуть відкривати, — сказав він.

На тлі очікувань нових і більш жорстких санкцій кожна погана новина з лінії фронту — це новий удар для російської економіки, зазначає інший представник московської бізнес-еліти.

За словами двох російських бізнесменів, колишня віра в те, що росія зможе переспрямувати торговельні потоки із Заходу через Китай, Казахстан та Індію, швидко тане. Казахстан почав блокувати вантажі, що перевозять європейські товари до росії, а китайці теж почали зупиняти деякі поставки.

Усі в повній фрустрації. Настрій дуже поганий, — сказав третій високопоставлений російський бізнесмен.

Видання зазначає, що представники московської еліти починають говорити про можливу зміну керівництва так, як вони ніколи не робили цього за більш ніж 20 років правління путіна, хоча ніхто не може сказати, як це може статися.