Масштабный пожар в Белгородской области - горит завод

https://racurs.ua/n175738-masshtabnyy-pojar-v-belgorodskoy-oblasti-gorit-zavod-video.html

Ракурс

В Бєлгородській області росії ввечері 13 жовтня розпочалася масштабна пожежа, ймовірно, горить цукровий завод. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

За даними ЗМІ, можливо, на території заводу детонує черговий склад боєприпасів.

Згодом губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив, що було підірвано склад з боєприпасами. Він ствержує, що це сталося внаслідок обстрілу з боку ЗСУ. Жертв та постраждалих немає, за його словами.

Нагадаємо, раніше сьогодні воєнні злочинці росії намагалися завдати удару по Харкову. Проте одна з ракет вдарила по житловому будинку в Бєлгороді. Уламки пошкодили кілька автомобілів, припаркованих біля багатоповерхівки.