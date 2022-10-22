россия может организовать новую волну сирийских беженцев в Евросоюз — Bild

https://racurs.ua/n176030-rossiya-mojet-organizovat-novuu-volnu-siriyskih-bejencev-v-evrosouz-bild.html

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росія може готувати переправу біженців із Сирії через Калінінград до Євросоюзу.

Аеропорт цього міста з 1 жовтня відкритий для рейсів з усіх країн світу та працює у модусі Open Skies.

Експерти BILD вважають, що це зроблено для того, щоб авіакомпанії з «дружніх країн», наприклад, Сирії, Туреччини та білорусі могли здійснювати посадку в Калінінграді.

Рік тому білоруський диктатор лукашенко переправляв біженців із Близького Сходу через польський кордон із метою дестабілізації ЄС.

Експерт польського інституту Strategy & Future Марек Буджич роз’яснив BILD, що росія готує багато інструментів, які вона може задіяти проти Євросоюзу. Перший крок — це ракетний терор проти українських громадян, щоб розпочати нову міграційну хвилю з України до Польщі.