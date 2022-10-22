Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
россия может организовать новую волну сирийских беженцев в Евросоюз — Bild

россия может организовать новую волну сирийских беженцев в Евросоюз — Bild

22 окт 2022, 16:00
999

росія може готувати переправу біженців із Сирії через Калінінград до Євросоюзу.





Аеропорт цього міста з 1 жовтня відкритий для рейсів з усіх країн світу та працює у модусі Open Skies.

Експерти BILD вважають, що це зроблено для того, щоб авіакомпанії з «дружніх країн», наприклад, Сирії, Туреччини та білорусі могли здійснювати посадку в Калінінграді.

Рік тому білоруський диктатор лукашенко переправляв біженців із Близького Сходу через польський кордон із метою дестабілізації ЄС.

Експерт польського інституту Strategy & Future Марек Буджич роз’яснив BILD, що росія готує багато інструментів, які вона може задіяти проти Євросоюзу. Перший крок — це ракетний терор проти українських громадян, щоб розпочати нову міграційну хвилю з України до Польщі.

Якщо вдасться одночасно ініціювати другу хвилю з Калінінграда до Польщі, росія може посилити цей тиск, — вважає експерт.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров