россию отстранили от деятельности в группе по борьбе с отмыванием средств FATF

https://racurs.ua/n176102-rossiu-otstranili-ot-deyatelnosti-v-gruppe-po-borbe-s-otmyvaniem-sredstv-fatf.html

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росію усунули від діяльності в Міжнародній групі по боротьбі з відмиванням коштів (FATF).

Країні-агресору заборонили брати участь у засіданнях регіональних органів FATF як члена організації.

Дії росії продовжують порушувати основні принципи FATF, спрямовані на сприяння безпеці, надійності та цілісності фінансової системи. У зв’язку з продовженням дій росії FATF вирішила накласти додаткові обмеження на роль країни, — йдеться в заяві компанії.

Україна вимагала внесення рф до чорного списку FATF. Зараз там є, до прикладу, Північна Корея та Іран.

Це додасть ще одну перешкоду світовому бізнесу для роботи в росії та означатиме для світових компаній ризик бути притягнутими до відповідальності за сприяння фінансування тероризму та відмиванню грошей.

FATF за підсумками свого пленарного засідання 20−21 жовтня прийняла відповідну Заяву, щодо членства росії. Після заяв, опублікованих у березні, квітні та червні 2022 року, FATF повторює, що всі держави повинні бути пильними щодо можливих ризиків від обходу заходів, застосованих до росії з метою захисту міжнародної фінансової системи.

Попри міжнародні санкції, росія продовжує співпрацювати з країнами, включеними до «чорного списку FATF», зокрема Іраном та Північною Кореєю, а також із терористичними організаціями.

Група з розробки фінансових заходів з відмивання грошей — міжурядова організація, яка займається встановленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Вона здійснює оцінки відповідності національних систем цим стандартам. Її заснували у 1989 році, штаб-квартира знаходиться у місті Париж. Пленарне засідання FATF під час якого приймаються рішення, проводиться тричі на рік.