Во время задержания фото: СБУ

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У Луцьку в результаті слідчо-оперативних дій у затримали двох організаторів нелегального трафіку виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

Про це сьогодні, 26 жовтня, повідомляє прес-центр СБУ.

Один із затриманих — депутат Чернігівської районної ради від забороненої партії ОПЗЖ.

Він пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків, — зазначається в повідомленні. — Для цього за гроші обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей, а також забезпечити безперешкодний «супровід» через пропускні пункти держкордону.

Зазначається, що вартість «послуг» депутата становила від 3 тис. дол. — сума залежала від терміновості виїзду і соціального статусу клієнта.

Для реалізації схеми він залучив свого знайомого з Волині — як посередника для передачі грошей.

Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили оборудку і затримали обох зловмисників в обласному центрі під час передачі частини неправомірної вигоди, — зазначають у спецслужбі.

Наразі усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.