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КНДР впервые за два года отправила поезд в россию — США заявили о поставках снарядов
КНДР впервые за два года отправила поезд в россию — США заявили о поставках снарядовhttps://racurs.ua/n176505-kndr-vpervye-za-dva-goda-otpravila-poezd-v-rossiu-ssha-zayavili-o-postavkah-snaryadov.htmlРакурс
Товарний поїзд перетнув кордон із Північної Кореї в росію після того, як США заявили, що мають інформацію про те, що КНДР таємно постачає рф артилерійські снаряди для її війни проти України.
Про це повідомив вашингтонський аналітичний центр 38 North, посилаючись на комерційні супутникові знімки.
Reuters зауважує, що такий рух потягів спостерігається між КНДР і рф уперше за останні кілька років — якраз тоді, коли Москва шукає боєприпаси радянського зразка по всьому світу.
Супутникові знімки зафіксували поїзд із Північної Кореї, який вʼїжджає до росії 4 листопада — вперше з лютого 2020 року на цьому маршруті спостерігають рух. За знімками неможливо визначити призначення поїзда.
За супутниковими знімками, які вчора зафіксували рух потяга з КНДР до росії, неможливо визначити що саме перебувало у вагонах та яке їх призначення. Однак 2 листопада речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Північна Корея відправляє вантажі із боєприпасами через Близький Схід і Північну Африку, намагаючись їх замаскувати.
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