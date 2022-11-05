КНДР впервые за два года отправила поезд в россию — США заявили о поставках снарядов

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Товарний поїзд перетнув кордон із Північної Кореї в росію після того, як США заявили, що мають інформацію про те, що КНДР таємно постачає рф артилерійські снаряди для її війни проти України.

Про це повідомив вашингтонський аналітичний центр 38 North, посилаючись на комерційні супутникові знімки.

Reuters зауважує, що такий рух потягів спостерігається між КНДР і рф уперше за останні кілька років — якраз тоді, коли Москва шукає боєприпаси радянського зразка по всьому світу.

Супутникові знімки зафіксували поїзд із Північної Кореї, який вʼїжджає до росії 4 листопада — вперше з лютого 2020 року на цьому маршруті спостерігають рух. За знімками неможливо визначити призначення поїзда.