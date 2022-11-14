Кремль впервые за 10 лет может перенести большую пресс-конференцию путина

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Щорічна велика прес-конференція президента росії володимира путіна може не відбутися у 2022 році.

Наразі відсутнє фінальне рішення про те, чи проводити її до кінця року, повідомляє російський ресурс РБК, посилаючись на слова двох джерел.

путін влаштовує великі прес-конференції з 2001 року. Починаючи з 2012 року, їх проводили в грудні. Якщо цього грудня захід не відбудеться, то це буде вдруге після 2005 року, коли путін не проводитиме прес-конференцію. Прес-конференції також не проводили з 2009 до 2011 року, коли путін обіймав посаду прем'єр-міністра.

Також немає остаточного рішення про те, чи проводити цього року так звану «пряму лінію» президента з росіянами. Джерела видання кажуть, що наразі підготовку до заходу не ведуть. Один із співрозмовників зазначив, що при ухваленні остаточного рішення «враховуватиметься зокрема ситуація в зоні спеціальної військової операції».

Термін проведення «прямої лінії» часто змінювався, востаннє її провели 30 червня 2021 року. Після початку війни речник президента рф пєсков неодноразово говорив, що «пряма лінія» планується, але точні дати невідомі. У серпні він припустив, що її можуть об'єднати з великою прес-конференцією, як це було під час пандемії 2020 року.

РБК вказує, що немає ясності і з тим, коли відбудеться послання президента до Федеральних Зборів, підготовка до яких, як говорив раніше пєсков, вже почалася.

пєсков у розмові з журналістами 14 листопада повідомив, що дата проведення великої прес-конференції залежатиме від того, коли президент виступить із посланням до федеральних зборів рф, пише «Інтерфакс».

Президент не визначився з точними термінами проведення цілої низки заходів. Звичайно, проводити їх одне за одним було б нелогічно. Вони повинні розноситися за часом. Напевно, найголовніше — послання до федеральних зборів. Після того, як будуть визначені ці дати, народиться розуміння і щодо інших заходів, щодо інших форматів, — сказав пєсков.

Нагадаємо, прес-секретар президента рф сьогодні публічно засудив приїзд Володимира Зеленського в український Херсон і заявив, що обласний центр Херсонщини — «це територія росії».