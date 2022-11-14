россия ввела санкции против 100 граждан Канады - досталось внуку Бандеры и Джиму Керри

Терористична федерація росії запровадила санкції проти ста громадян Канади.

До списку потрапили актор Джим Керрі, Стефан Бандера (онук Степана Бандери), чиновники, бізнесмени, журналісти, активісти українських організацій та фондів у Канаді.

Повний список опубліковано на сайті мзс рф. Усім у чорному списку заборонено в’їзд до росії.

У відповідь на практику введення режимом прем'єр-міністра Дж. Трюдо санкцій проти керівництва росії, політиків і парламентаріїв, представників ділових кіл, експертів і журналістів, діячів культури, а також усіх, кого канадська русофобська влада вважає неугодними, на основі взаємності закривається в’їзд для 100 громадян Канади, — сказано у заяві відомства.

Один з найпопулярніших коміків світу Джим Керрі ще 27 лютого висловився про війну росії в Україні та різко засудив путіна. Лідера Кремля він вважає «недоумком», а за громадян, життя яких опинилось під загрозою, йому болить серце.

60-річний Джим Керрі досить часто й різко висловлюється про політику. Зірка фільму «Маска» на весь світ говорить про війну в Україні, яку розв’язав путін та рф.

Стефан Бандера — повний тезка та один з п’ятьох онуків Степана Бандери мешкає в Канаді. Він опинився там разом з частиною родини провідника ОУН, яка розпорошилася між Німеччиною та Канадою внаслідок переслідування радянськими спецслужбами.

Утім, Степан Бандера-молодший доволі часто бував в Києві та бере активну участь в українському громадському житті. Наприклад, разом з екс-очільницею МОЗ Уляною Супрун продюсує новий фільм про російсько-українську війну «Наші котики» режисера Володимира Тихого.