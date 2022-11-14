«Газпром» против погоды — синоптики прочат аномально теплую зиму в Европе

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За прогнозом європейської служби Copernicus, прийдешня зима в Європі буде значно теплішою, ніж середні історичні показники, що дозволить уникнути дефіциту природного газу.

Аномально теплу зиму в Європі цього року прогнозують Служби моніторингу за зміною клімату Copernicus.

Deutsche Welle пише, що згідно з прогнозом, температура в регіонах уздовж узбереж Балтійського, Середземного і Північного морів буде вищою за середні значення.

Вчені оцінюють у 50−60% імовірність того, що температура буде значно вищою за історичні норми на території Великої Британії, Центральної та Південної Європи. Високі температури допоможуть запобігти дефіциту природного газу і знизити попит на нього після зростання цін до рекордних значень на тлі війни Росії проти України, зазначає Bloomberg.

Модель Copernicus об'єднує дані вчених із Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та США. Служба ЄС використовує великий обсяг даних із супутників, кораблів, літаків і метеостанцій по всьому світу для своїх щомісячних і сезонних прогнозів.

Наприкінці жовтня через аномально теплу погоду в Європі вже обвалилася ціна на газ. Під час торгів ціни впали на 15%, а біржові ціни на газ опускалися до 995,5 євро за тисячу кубометрів.

Тепла погода в Європі дозволить пізніше почати опалювальний сезон і продовжити заповнення підземних сховищ газу.

Власне, високий рівень запасів у газових сховищах і заходи стримування споживання послабили побоювання щодо дефіциту газу цієї зими.

У деяких країнах Європи кінець жовтня видався аномально теплим. Наприклад, на Лазурному березі Франції тривав пляжний сезон, хоча зазвичай у цю пору року там різко холодає, а в перших числах листопада починаються дощі. Температура води там була +22 градуси за Цельсієм, а повітря — +24°С.