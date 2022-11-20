В Грузии отреагировали на заявление адвоката об отравлении Саакашвили

Ракурсhttps://racurs.ua/
Михаил Саакашвили, фото: «Слово и Дело»
В Грузии отреагировали на заявление адвоката об отравлении Саакашвилиhttps://racurs.ua/n176988-v-gruzii-otreagirovali-na-zayavlenie-advokata-ob-otravlenii-saakashvili.htmlРакурс
У Пенітенціарній службі Грузії відреагували на заяву адвоката і матері колишнього президента країни Михеїла Саакашвілі про те, що його могли отруїти після арешту.
У відомстві спростовують можливість отруєння політика, повідомляє видання «Новости-Грузия».
Засуджений Саакашвілі перебуває під медичним наглядом у лікарні, вживаються відповідні медичні заходи. Щоб уникнути дезінформації, закликаємо всіх утримуватися від поширення неперевіреної та необґрунтованої інформації, — вказано в заяві відомства.
Раніше адвокат Саакашвілі Валерій Гелбахіані заявив, що проведена експертиза виявила наявність в організмі екс-президента отруйних речовин. У найближчі дні він обіцяє оприлюднити деталі.
Джерело: «Новости-Грузия»
Читайте также
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...