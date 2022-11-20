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Михаил Саакашвили, фото: «Слово и Дело»

В Грузии отреагировали на заявление адвоката об отравлении Саакашвили

20 ноя 2022, 11:55
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У Пенітенціарній службі Грузії відреагували на заяву адвоката і матері колишнього президента країни Михеїла Саакашвілі про те, що його могли отруїти після арешту.





У відомстві спростовують можливість отруєння політика, повідомляє видання «Новости-Грузия».

Засуджений Саакашвілі перебуває під медичним наглядом у лікарні, вживаються відповідні медичні заходи. Щоб уникнути дезінформації, закликаємо всіх утримуватися від поширення неперевіреної та необґрунтованої інформації, — вказано в заяві відомства.

Раніше адвокат Саакашвілі Валерій Гелбахіані заявив, що проведена експертиза виявила наявність в організмі екс-президента отруйних речовин. У найближчі дні він обіцяє оприлюднити деталі.

Джерело: «Новости-Грузия»


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