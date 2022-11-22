Орбан позировал в шарфе с "Великой Венгрией", в которой дорисовали части Украины и Румынии

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Ракурс

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, прийшов на футбольний матч з шарфом, на якому зображена карта «Великої Угорщини» з частинами сусідніх держав у її складі.

Він позував у ньому, коли журналісти зняли зустріч лідера Угорщини з футболістом національної збірної Балажем Джуджаком.

На шарфі зображена Угорщина з частинами Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії, а також регіонами нинішніх Сербії та України.

Це ще один безвідповідальний крок Віктора Орбана, який з’явився з шарфом із картою Великої Угорщини. Це ревізіоністський жест, який ставить Орбана поруч із путіним, який також мріє змінити кордони. Лідери ЄС повинні накласти на нього санкції та ізолювати в Європейській раді, — заявив румунський депутат Європарламенту Алін Мітута.

Орбан не вперше викликає обурення згадкою про «Велику Угорщину». У 2020 році він опублікував фотографію глобуса, на якому також зображені кордони Королівства Угорщина до закінчення Першої світової війни. Цей випадок викликав роздратування, особливо в Хорватії та Румунії.

Подібний жест перебуває в очевидному контрасті з атмосферою відкритості та поновленням двостороннього діалогу з нагоди нещодавніх консультацій, які румунський міністр закордонних справ провів у Будапешті як з угорським колегою, так і угорським прем'єром, — зазначають у МЗС Румунії.

В Україні цієї ситуації поки що не прокоментували.