Под санкции Британии попали россияне, вербовавшие зэков Пригожину и курировавшие псевдореферендумы

https://racurs.ua/n177335-pod-sankcii-britanii-popali-rossiyane-verbovavshie-zekov-prigojinu-i-kurirovavshie.html

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Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про новий пакет антиросійських санкцій, до якого потрапили російські чиновники та посадові особи, які просували ідею так званої часткової мобілізації та здійснювали її.

Зокрема, Велика Британія запровадила санкції проти віце-прем'єра рф Дениса Мантурова і посадовців, які допомагають кухарю путіна пригожину вербувати в’язнів та організовували псевдореферендуми на окупованих українських територіях.

До списку потрапили 22 особи. Серед них:

глава центральної виборчої комісії Елла Памфілова;

віце-прем'єр Росії Денис Мантуров, який курує російську збройову промисловість і відповідає за оснащення мобілізованих військ;

10 губернаторів і глав регіонів, у тому числі Дагестану, Інгушетії та Калмикії — одних з найбідніших етнічних регіонів росії, звідки було призвано значну кількість мобілізованих.

Загалом з початку війни в Україні Велика Британія запровадила санкції щодо понад 1,2 тис. росіян та понад 120 пов’язаних із російською владою організацій.

Голову ЦВК Еллу Памфілову та голову Ростовської виборчої комісії Андрія Бурова, які тепер також під санкціями, британці вважають відповідальними за організацію «референдумів» в Україні.