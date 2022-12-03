В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n177431-immunitet-k-koronavirusu-imeut-uje-90-ludey-v-mire-voz.html

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У світі вже принаймні 90% населення мають імунітет до вірусу SARS-CoV-2 — через попереднє інфікування чи через вакцинацію.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Ґебреїсус, повідомляє «Польське радіо».

Зниження пильності, однак, залишає двері відчиненими для появи нового варіанту, який, ймовірно, пошириться і витіснить варіант Omicron, котрий зараз домінує, — наголошує Тедрос.

За його словами, вразливі місця в епіднагляді, тестуванні, секвенуванні та вакцинації продовжують створювати ідеальні умови для появи нового тривожного варіанту коронавірусу, який потенційно може спричинити значну смертність.

У світі наразі зареєстровані 640 млн інфікованих, 6,6 млн померли. Проте ці дані не є повними і реальна кількість заражень і смертей може бути набагато більшою, зазначають у ВООЗ.

Джерело: «Польське радіо»