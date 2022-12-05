Не нацизм – Верховный суд легализовал символику дивизии "Галичина"

https://racurs.ua/n177505-ne-nacizm-verhovniy-sud-legalizuvav-simvoliku-diviziyi-galichina.html

Ракурс

Верховний суд України вирішив, що символіка дивізії «Галичина» не належить до нацистської. Про це у Facebook повідомив адвокат В’ячеслав Якубенко, який представляв інтереси Українського інституту національної пам’яті.

Верховний суд поставив крапку у тривалій судовій епопеї, ініційованій ще 5 років тому представниками руського миру, — написав Якубенко.

У 2020 році суд першої інстанції визнав незаконними дії Інституту нацпам’яті, який відмовився визнавати символіку дивізії «Галичина», що підпадає під дію закону про заборону використання комуністичної та нацистської символіки. Наразі Верховний суд це рішення скасував.

Залишено в силі постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 23 вересня 2020 року, якою було підтверджено право Українського інституту національної пам’яті стверджувати, що символіка дивізії «Галичина» не належить до нацистської, тобто не є забороненою в Україні.

Історія починалася як нехитра провокація агентів «русского міра». 2017 року журналіст Страна.ua звертається до Інституту за роз’ясненням: чи підпадає символіка дивізії «Галичина» під заборону згідно з вимогами закону № 317 «Про декомунізацію». Тодішній голова УІНП Володимир В’ятрович відповів, що згідно з п. 5 ч. 1 згаданого закону, де наведено перелік того, що саме вважається нацистською символікою, нема символіки «Галичини», тож вона не є нацистською і забороненою в Україні, — написав Якубенко.

Згодом ця громадянка звернулася до Окружного адмінсуду Києва з вимогою заборонити Інституту робити подібні висновки щодо символіки дивізії. Тоді позов був частково задоволений. Нині ж ВС підтвердив правомірність дій УІНП.

Раніше екс-директор УІНП В’ятрович писав, що нацистські окупанти використали в зображенні символу дивізії давній геральдичний знак Галичини — лев, як і для албанської дивізії використали національний символ — орел (теперішній герб Албанії). Він наголосив, що використання елементів галицької символіки було «елементом мобілізаційної кампанії, бажанням німців притягнути на свій бік більше українців».

На жаль чимало українців повірили німецькій пропаганді, яка говорила про захист їх національних інтересів, і долучилися до військових формувань створених німцями. Вважаю їх ані героями, ані злочинцями, а жертвами війни, які змушені були проливати кров за чужі інтереси, — сказав він.

Тодішній голова Інституту національної пам’яті також нагадав, що створена в 1985 році в Канаді спеціальна слідча комісію Дешена прийшла до висновку, що обвинувачення у воєнних злочинах членів дивізії «Галичина» ніколи не були доведені.

Дивізія СС «Галичина» була створена за ініціативою німецької окупаційної адміністрації в 1943 році. Українське націоналістичне підпілля проводило агітацію серед молоді не вступати в цю дивізію, щоб не бути німецьким «гарматним м’ясом».

Позивач оперував раніше поширеною маніпуляцією про те, що дивізія СС «Галичина» була частиною армійських підрозділів Ваффен-СС, яку Нюрнберзький трибунал в 1946 році визнав злочинною організацією.