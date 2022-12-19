Сирия покупает украденное россиянами украинское зерно - Reuters

https://racurs.ua/n177973-siriya-pokupaet-ukradennoe-rossiyanami-ukrainskoe-zerno-reuters.html

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Експорт пшениці з окупованого Криму до Сирії зріс у 17 разів — до 500 тисяч тонн. Це майже третина загального імпорту зерна в країну.

Reuters пише, що посольство України в ліванській столиці Бейрут, яке відстежує вантажі, що надходять до Сирії, вважає, що ці 500 тис. т українського зерна вкрали російські окупанти.

У посольстві заявили, що ці розрахунки та твердження української влади про крадіжку зерна базувалися на інформації від власників полів і силосу на окупованих територіях, супутникової інформації про рух вантажівок до портів та даних відстеження суден.

Оскільки санкції ускладнюють торгівлю Сирії та росії за допомогою звичайного морського транспорту та морського страхування, дві країни все більше покладаються на власні кораблі для перевезення зерна, включаючи три сирійські судна, які підпадають під санкції, накладені Вашингтоном.

росія окупувала у 2014 році. Російські війська вдерлися на більшу територію України 24 лютого, і, попри військові невдачі, вони все ще контролюють частину сільськогосподарських територій країни — Херсонщину та Запоріжжя.

І Україна, і влада, встановлена росією, погоджуються, що частина зерна була вивезена з окупованого Запоріжжя через Крим. Хоча Україна каже, що зерно вкрали окупанти, росія це звинувачення заперечує.

Україна каже, що принаймні частина зерна, яке пройшло через Севастополь, була вивезена з українських територій після вторгнення росії. Посольство України в Бейруті, яке відстежує вантажі, що надходять до Сирії, вважає, що 500 тис. т того, що воно називає награбованим українським зерном, прибуло до Сирії з моменту вторгнення з кількох портів.