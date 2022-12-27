Орбан демонстрирует патологическое презрение к Украине - МИД ответил Венгрии

https://racurs.ua/n178253-orban-demonstriruet-patologicheskoe-prezrenie-k-ukraine-mid-otvetil-vengrii.html

Ракурс

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан зробив чергову скандальну заяву. Цього разу в інтерв’ю провладній газеті Magyar Nemzet він сказав, що зупинити війну росії проти України можуть США, якщо припинять підтримувати Україну. Також він заявив, що «в російсько-українській війні ми на стороні Угорщини» і його країна не зацікавлена у відмові від економічних відносин з москвою.

Орбан переконує, що Угорщина підтримує Україну та зацікавлена в тому, щоб росія «не становила загрози для Європи». На думку маріонетки путіна, Київ «продовжуватиме боротися до тих пір, доки Вашингтон підтримуватиме його грошима та зброєю».

В Міністерстві закордонних справ України відповіли, що такі заяви Орбана демонструють «патологічну зневагу до України» та його «політичну короткозорість».

Заяви прем'єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість. Адже поразка України у війні, до якої Віктор Орбан непрямо закликає, призвела би до прямої загрози російської агресії для Угорщини та угорців… Угорському лідеру варто запитати самого себе, чи хоче він миру. Якщо відповідь ствердна, йому потрібно використати свої тісні зв’язки з москвою, аби та припинила агресію проти України і вивела війська, — йдеться в коментарі прес-служби МЗС.

Нагадаємо, раніше Орбан повторив свої заяви про те, що, на його думку, миру в Україні найбільше посприяли би перемовини між росією та США.