путин дает Европе шанс – методичка Кремля об итогах года в росСМИ

https://racurs.ua/n178354-putin-daet-evrope-shans-metodichka-kremlya-ob-itogah-goda-v-rossmi.html

Ракурс

Політичний блок адміністрації президента рф підготував методичку для пропаганди про те, як саме потрібно підбивати підсумки 2022 року.

Усі рекомендації у документі, який потрапив у розпорядження «Медузи», поділено на чотири блоки: «головне», «посилення Росії», «СВО» (так російська влада називає війну з Україною) та «новий світопорядок».

У розділі «Головне» автори «рекомендують» вкотре наголосити, що володимир путін, відправивши війська в Україну, «ухвалив єдино правильне рішення, бо запобіг нападу України і НАТО на територію росії».

У методичці йдеться про те, що західні країни готувалися до атаки на Росію з 2014 року і збиралися «розділити та підкорити російський народ» (саме у 2014 році росія анексувала Крим та спровокувала конфлікт на Донбасі).

«Спецоперацію» автори тексту називають «успішною», а як підтвердження цього міркують про «захист росією мільйонів російських людей, повернення російських земель та зміцнення національної безпеки».

При цьому автори не згадують, що Москва не контролює повністю жоден із чотирьох анексованих регіонів, а також втратила Херсон — єдиний український регіональний центр, захоплений російською армією після 24 лютого.

У СВО (так росіянам дозволили називати війну в Україні — «Ракурс») ситуація перебуває під контролем: затишшя на фронті пов’язане з перегрупуванням сил та необхідністю навчити мобілізованих, наводить «Медуза» тези методички.

Водночас автори пропонують пропагандистам іншу тезу: «Захід надає все менше техніки та засобів Україні» — але не пояснюють, як бути з тим, що вона суперечить решті.

Додатково у своїх підсумкових відео та текстах пропагандисти розкажуть росіянам про те, що економіка країни має «величезний запас міцності та потенціал для розвитку», а «ситуація в ній і надалі покращуватиметься» (насправді це, звичайно, не так).

У розділі «Новий світоустрій» співробітники АП називають росію «лідером країн», які «не визнають винятковість Заходу» та «лідером справедливого, демократичного та багатополярного світу».