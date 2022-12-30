Тони Блэр стремился наладить отношения с путиным, несмотря на предупреждение советников — британские архивы

https://racurs.ua/n178359-toni-bler-stremilsya-naladit-otnosheniya-s-putinym-nesmotrya-na-preduprejdenie-sovetnikov.html

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Британський лідер Тоні Блер на початку 2000-х років прагнув налагодити стосунки з володимиром путіним, попри попередження своїх радників.

Згідно з документами, розкритими Національними архівами Великої Британії у зв’язку із закінченням 20-річного терміну секретності, на початку 2001 року тодішній прем'єр-міністр Блер вважав за важливе сприяти тому, щоб тоді ще новий президент росії поступово приймав західні цінності, пише BBC.

На початку 2001 року в розмові з віце-президентом США Діком Чейні Блер пояснював, що його підхід до російського президента спонукає путіна «долучитися» до західних поглядів та економічної моделі Заходу.

Він сказав, що путін — російський патріот, який болісно сприймає «втрату поваги» до росії у світі, і у своєму «мисленні» він схожий на президента Франції Шарля де Голля, хоча безпосередньо їх порівнювати не можна.

Президент росії став першим світовим лідером, якому подарували пару срібних запонок з емблемою резиденції прем'єра на Даунінг-стріт, 10, коли той відзначав свій 49-й день народження у жовтні 2001 року.

Однак деякі офіційні особи сумнівалися, що можна довіряти колишньому шпигуну з КДБ.

За лаштунками функціонери Даунінг-стріт були налаштовані скептичніше. Декількома місяцями раніше для Джона Сойєрса, тодішнього радника прем'єр-міністра з питань оборони, а пізніше голови МІ-6, підготовили документ про «прогрес путіна». Анонімний автор зазначав, що «конструктивні» коментарі російського президента, що висловлюються Блеру, іноді «суперечать» реальним діям росії.

Довгий список прикладів включав і трагедію на підводному човні «Курськ», в результаті якого загинули 118 моряків. путін сказав тоді, що він вдячний Британії за пропозицію допомоги. Проте російські офіційні особи перешкоджали наданню цієї допомоги. Вони також мусували необґрунтовані чутки про те, що причиною катастрофи стало зіткнення з британським підводним човном.

Щодо НАТО путін сказав Блеру, що він не намагатиметься сповільнити процес розширення Альянсу на схід. Водночас його міністр оборони Ігор Сергєєв заявив колегам у НАТО, що це буде «великою політичною помилкою» і що росія вживе «відповідних заходів».