Бункерный встретил сочельник без друзей и семьи

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Російське ТБ показало кадри з Путіним на різдвяній службі.

Під час оголошеного ним же з нагоди православного Різдва так званого «режиму припинення вогню» російський президент на самоті — крім нього там були лише священнослужителі — відвідав богослужіння у Благовіщенському соборі Кремля. Це видно на відео, показаному державним телеканалом «Росія 1». путіна зустрічав благочинний храмів Клинського округу Сергієво-Посадської єпархії ієромонах Йосип.

Це третє Різдво, яке Путін зустрів у Москві з 2000 року, зазначає російський «Інтерфакс», причому попередні двічі були у 2000 році (у храмі Трійці Животворчої на Воробйових горах), і у 2001 році — у храмі Христа Спасителя.

У четвер, 5 січня, після розмови з турецьким лідером Ердоганом путін розмовляв із так званим патріархом РПЦ Кирилом і доручив міністру оборони сергію шойгу запровадити на 36 годин режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення з нагоди Різдва і закликав Україну наслідувати цей приклад.

В Україні наполягають, що це — лицемірство та прийом, президент Володимир Зеленський називав це спробою використати релігійне свято для прикриття. У Києві наголошували, що обстріли з російської сторони після початку «режиму припинення вогню» не припинялися.