План путина использовать энергетику как рычаг давления на Европу провалился - Bloomberg

https://racurs.ua/n178663-plan-putina-ispolzovat-energetiku-kak-rychag-davleniya-na-evropu-provalilsya-bloomberg.html

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Намір президента росії володимира путіна перетворити енергетику на ще одну зброю проти західних країн, зокрема, проти Європейського Союзу, і таким чином чинити тиск на політиків за підтримку України у війні зазнало фіаско, принаймні на цей час.

Такого висновку дійшло агентство Bloomberg, яке проаналізувало, як європейські країни проходять нинішній опалювальний сезон.

Ключовою причиною низької ефективності «енергетичної війни» є тепла погода, а також широка диверсифікація постачання газу, насамперед зрідженого (ЗПГ), яку європейським країнам вдалося організувати на тлі різкого скорочення постачання трубопровідного газу з росії.

Крім того, на ситуації із забезпеченням газу позитивно вплинуло скорочення споживання енергії та безпосередньо газу в Європі. 2023 року зниження споживання, за оцінками Morgan Stanley, триватиме, цей інвестбанк прогнозує зниження ще на 16%.

Ціни на газ у Європі вже опустилися нижче за довоєнні рівні. У понеділок, 9 січня, тисяча кубометрів газу на найбільшому газовому хабі в Нідерландах торгувалася приблизно за 770 дол. — це рівень лютого 2022 року. Також зниженню цін допоміг ще відносно невисокий попит на ЗПГ у Китаї, куди російський «Газпром» частково перенаправив свої потужності після втрати європейського ринку. Додатковим фактором зниження попиту на газ у Китаї став новий спалах COVID.

Зниження цін на енергоносії також справило позитивний ефект на західні економіки. Згідно з останніми даними індексів споживчих цін, центральні банки Європи та США відзначають уповільнення інфляції, що дозволяє європейським та американським економікам уникнути жорсткої рецесії, зберігши зростання.

Наскільки ми можемо судити, небезпека повного економічного краху, краху європейської промисловості була розв’язана, — заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, чия країна могла постраждати від перебоїв з постачанням газу найсильніше в Європі.

Попри складності при проходженні поточного опалювального сезону, Німеччині вдалося заповнити газові сховища на 91% проти 54% роком раніше. Що більше газу зможуть зберегти європейські країни у своїх сховищах на наступний рік, тим простіше для них буде проходження опалювального сезону 2023 року — першого року без стабільного постачання з росії.

Ми налаштовані дуже оптимістично, чого насправді ще не було восени. Що більше газу у нас буде у сховищах на початку року, тим менше стресу та витрат ми понесемо під час підготовки до наступної зими, — визнає глава мережевого регулятора Німеччини Клаус Мюллер.

Енергетична криза обійшлася для економіки Європейського союзу в круглу суму, за оцінками агентства, економіка ЄС недорахувалася близько 1 трлн дол., а витрати на пом’якшення наслідків енергетичної кризи в ЄС сукупно обійшлися приблизно в 700 млрд дол.

Сукупність факторів призвела до того, що на європейському ринку локальний надлишок газу, що позитивно позначилося на цінах. Однак ризики для європейської енергетики все ще зберігаються: зима не закінчилася, китайська економіка відновлюється, а влада скасовує коронавірусні обмеження.

Та й літо для Європи може стати додатковим тригером зростання споживання, синоптики пророкують рекордно високі температури, що може збільшити енергоспоживання.