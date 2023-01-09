Российское автострахование на европейских дорогах больше не будет действовать

https://racurs.ua/n178669-rossiyskoe-avtostrahovanie-na-evropeyskih-dorogah-bolshe-ne-budet-deystvovat.html

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В Європі припинять дію угоди «Зелена карта», яка захищала права російських водіїв на європейських дорогах.

Термін дії угоди між Союзом автострахувальників росії та країнами Європейської економічної зони закінчується 1 липня і не буде продовжуватись, повідомляє The Independent Barents Observer.

Це рішення фактично закриє європейські дороги для російських автомобілів. Наразі автівки на російських номерах можуть вільно заїхати лише до Норвегії.

Теоретично після припинення дії «Зеленої карти» країна може запропонувати страховку для туристів з рф на в’їзді, проте така процедура ускладнюється забороною росії на міжнародні платіжні системи, а отримати норвезьку візу громадяни країни-агресора більше не можуть.

Угода забезпечила необхідне страхування російських водіїв на дорогах Європи. Якщо російський водій потрапив в аварію в Європі, Зелена карта захищає права постраждалої європейської частини. І навпаки.

Угода також поширюється на європейські автомобілі на російських дорогах.

Незалежно від питання страхування, нині росіянам отримати норвезьку візу практично неможливо. Норвегія більше не видає туристичні візи росіянам, і кількість людей з дійсними проїзними документами стрімко зменшується. Сьогодні росіянам видають лише гуманітарні візи, та й такі не завжди є.

Невелике норвезьке містечко Кіркенес розташоване всього за декілька хвилин їзди від кордону і вже давно є популярним місцем для росіян, які проживають на Кольському півострові. У 2013 році транскордонні подорожі досягли піку — понад 320 тис. переїздів.