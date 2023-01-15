Вахтанг Кикабидзе, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n178879-vahtang-kikabidze-skonchalsya-v-vozraste-84-let-smi.html

Ракурс

Вахтанг Кікабідзе, відомий грузинський актор, помер у 84-річному віці.

Про це сьогодні, 15 січня, повідомляє грузинський телеканал «Мтаварі Архі».

Актор в останні роки повідомляв, що серйозно хворіє, зокрема в одному з інтерв’ю заявив про діагностований в нього рак мозку.

Кікібідзе навчався в Тбіліському державному університеті імені Івана Джавахішвілі в 1959—1965 роках та в Інституті іноземних мов у 1961−1963 роках.

З 1959 року — артист філармонії, а з 1967 року — соліст вокально-інструментального ансамблю «Орера».

За час кар'єри актора Кікабідзе створив чимало незабутніх образів. Зокрема, відомими є його ролі у фільмах Серед них фільми «Не журись!», «Міміно», «Мелодії Верійського району».

Загалом знявся у 20 фільмах.

З 2020 року був депутатом парламенту Грузії за партійним списком виборчого блоку «Єдиний національний рух — Об'єднана опозиція «Сила в єдності».

Також Кікабідзе відомий як виконавець пісень.

У 2008 році він відмовився від російського ордена Дружби у зв’язку з російським вторгненням у Грузію.

Крім того, Кікабідзе скасував свої ювілейні концерти в Москві, котрі мали відбутися з нагоди його 70-річчя, заявивши, що поважає російський народ, але через військові дії рф проти Грузії не може приймати нагороди і виступати з концертами. З того часу з концертами до Росії не приїжджав.

Кікабідзе підтримував Україну у протистоянні російській агресії. У 2014 рокці заявив, що якби був молодим «теж зараз був би в АТО і чинив опір, захищаючи честь країни».

Навесні 2015 року Кікабідзе у рамках всеукраїнського туру дав сольний концерт у Києві. Свій виступ він тоді присвятив пам’яті Небесної сотні.

У липні 2019 року Кікабідзе дав концерти в містах Донбасу (Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному) на честь п’ятої річниці визволення їх від російсько-терористичних загарбників.

Джерело: «Мтаварі Архі»