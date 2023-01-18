Госсекретарь США впервые за пять лет посетит Китай

https://racurs.ua/n178967-gossekretar-ssha-vpervye-za-pyat-let-posetit-kitay.html

Ракурс

Блінкен відвідає Китай на початку лютого. Це перший візит високопоставленого американського чиновника до Пекіна за майже п’ять років.

Візит держсекретаря США запланований на 5−6 лютого. Під час нього він проведе переговори з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом. Пекін вже офіційно заявив, що вітає візит і що «зараз сторони обговорюють окремі деталі».

Блінкен стане першим високопоставленим представником адміністрації Байдена, який відвідає Китай. Востаннє держсекретар США відвідувала Пекін у 2018 році, коли президентом був Дональд Трамп.

В останні місяці відносини між Китаєм і США значно погіршилися через візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі в Тайвань у серпні 2022 року.

Поїздка Блінкена стане продовженням зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на Балі наприкінці 2022 року.

Наразі подробиць щодо майбутнього візиту Блінкена до Пекіна немає. Ймовірно, на зустрічі обговорять зростання ядерного потенціалу Китаю, співпрацю між країнами у боротьбі з наркотиками та війну в Україні.