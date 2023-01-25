Мэра города Рени в Одесской области задержали на взятке. Фото: НАБУ

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Міський голова одного з міст на Одещині та депутат місцевої ради погоріли на хабарництві.

У вівторок, 24 січня, співробітники Антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали цих посадовців після отримання хабаря у розмірі 50 тис. дол. Про це 25 січня повідомила прес-служба НАБУ.

Слідчі встановили, що ці особи вимагали 100 тис. дол. за «сприяння» у вирішенні питання про виділення земельної ділянки в оренду під складські приміщення. Зловмисників затримали під час отримання першого траншу.

Зараз тривають слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру.

Одеське видання «Думська», що був затриманий мер міста Рені Ігор Плехов. Його разом із депутатом-поплічником везуть до Києва.

Нагадаємо, правоохоронці затримали заступника керівника Мінрегіону Василя Лозинського на хабарі в 400 тис. дол. Згодом чиновника звільнили, а Вищий антикорупційний суд відправив його під цілодобовий домашній арешт до 23 березня з електронним браслетом.

Джерело: «Думська»