США передадут Украине 31 танк M1 Abrams — Байден

https://racurs.ua/n179246-ssha-peredadut-ukraine-31-tank-m1-abrams-bayden.html

Ракурс

Адміністрація президента США надішле Україні 31 танк M1 Abrams в рамках угоди вартістю 400 мільйонів доларів.

Про це повідомив (президент США Джо Байден 25 січня на брифінгу у Білому домі.

Ми починаємо навчання якомога швидше. Для того, щоб поставити ці танки на поля, потрібен час. Ми маємо за цей час переконатись, що українці повністю готові до своєї оборони. Канцлер Шольц говорить про танки Леопард-2. Це будуть два батальйони для України. Ця промова виголошена після заяви з Берліна про розблокування постачання Україні танків Leopard 2, — сказав Байден.

Байден у середу вже поспілкувався телефоном з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Британії в рамках координації підтримки України.

росія очікувала, що ми розпадемося, але ми повністю єдині. Україна намагається захистити свої території та провести контрнаступ. Їм потрібні можливості для того, щоб чинити відсіч російським військам, в короткостроковій перспективі, — сказав президент США.

Байден нагадав, що світ наближується до річниці вторгнення росіян до України. Але світ підходить до цієї дати рішучим та єдиним, оскільки це боротьба за свободу України та світу.