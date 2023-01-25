УЕФА лишил россиян финала футбольного еврокубка

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Ракурс

УЄФА позбавив росіян фіналу футбольного єврокубка. Союз європейських футбольних асоціацій переніс матч за Суперкубок з Казані в Афіни.

Він мав відбутися в росії вперше. Рішення про проведення матчу в Казані було ухвалено у березні 2020 року. Він був запланований на 16 серпня 2023 року та мав пройти на стадіоні «Ак Барс Арена», який приймав матчі ЧС-2018.

Тепер матч перенесено на стадіон «Караїскакіс» у місті Пірей, що примикає до Афін. На ньому зустрінуться переможці Ліги Європи та Ліги чемпіонів.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та УЄФА відсторонили всі російські клуби та збірні від участі у змаганнях. Наприкінці 2022 року рашисти розглядали можливість перейти з європейської футбольної асоціації до азійської, але пізніше питання було відкладено, було досягнуто домовленості про створення робочої групи з УЄФА про повернення росії на турніри.