ЕС предлагает новые санкции против беларуси, равные российским - Bloomberg

https://racurs.ua/n179290-es-predlagaet-novye-sankcii-protiv-belarusi-ravnye-rossiyskim-bloomberg.html

Ракурс

У ЄС підготували новий пакет санкцій проти білорусі через її підтримку повномасштабного вторгнення рф.

Запропоновані заходи приведуть санкції проти Мінська у відповідність до багатьох санкційних пакетів, які ЄС раніше наклав на росію, включаючи обмеження на ключові технології та енергетичний сектор країни.

Подібно до санкцій, введених проти росії, пропозиції містять винятки для лікарських засобів, сільськогосподарської та харчової продукції. Пропоновані заходи вимагають підтримки всіх держав-членів ЄС.

Bloomberg повідомляє, зокрема, про:

заборону експорту товарів та технологій подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях;

санкції на нафту, вугілля, золото, сталеву продукцію;

заходи, що можуть вдарити по авіаційному та енергетичному секторах;

торговельні обмеження на предмети розкоші, надання певних послуг.

Паралельно Євросоюз працює над 10 пакетом санкцій, спрямованим проти Росії, а також ціновим обмеженням на російські нафтопродукти. Обидва документи хочуть прийняти до початку нафтового ембарго наступного тижня.

«Ракурс» раніше писав, що в окуповану Кирилівку заїхали білоруські військові. Мер Мелітополя (Запорізька область) Іван Федоров розповів, що ці білоруські військові можуть бути співробітниками приватної військової компанії.