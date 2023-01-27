Запад и Украина больше не видят в Абрамовиче ключевого посредника в диалоге

https://racurs.ua/n179292-karera-posrednika-dlya-abramovicha-konchilas-wsj.html

Ракурс

Російський олігарх Роман Абрамович ризикує потрапити і під американські санкції, оскільки його спроби стати посередником у досягненні миру між Україною та росією не мали успіху.

Про це в аналітичній публікації написав Wall Street Journal. Майже рік тому Абрамович зробив відчайдушну спробу допомогти зупинити війну в Україні, врятувати свою репутацію на Заході та свій статок у 15 млрд дол., нагадують автори статті.

Західні політики сподівалися, що бізнесмен зможе підготувати підґрунтя для змістовних переговорів із президентом росії Володимиром Путіним, з яким у нього тісні зв’язки, але оскільки кінця бойовим діям не видно, українські, американські та європейські офіційні особи заявили, що вони відмовилися від очікувань того, що Абрамович може відіграти ключову роль посередника у діалозі, йдеться у публікації.

Після провалу мирних переговорів, які він допоміг організувати у квітні, Абрамович тепер сприяє більш конкретним угодам щодо обміну полоненими та вивезення зерна з України та аміаку з росії, пишуть автори.

Офіційні особи США заявили, що ставляться до Абрамовича дедалі обережніше. Вони поки що утримуються від того, щоб піти за Великою Битанією, Канадою та Європою та ввести проти нього санкції, на чому наполягає Україна.

Київ нещодавно вніс Абрамовича у свій список санкцій, але дія санкцій призупинена доти, доки не будуть повернуті військовополонені.

У дискусіях між росією та Україною «він може відігравати роль, якщо є необхідність втручатися у якісь питання, сказав Михайло Подоляк з Офісу президента України. Але це не роль посередника, яку він грав у перших раундах переговорного процесу.

Коли хтось втратив свою ефективність, настав час застосувати до нього санкції, — сказав виданню колишній американський дипломат Джим Вассерстром. — Це не безкоштовна перепустка на все життя».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що російські олігархи готувались до війни з Україною та переписували свої активи на родичів. Про це йдеться у проміжному звіті Агенції боротьби з фінансовими злочинами при казначействі США FinCen.

Там підтверджується інформація The Guardian щодо того, що дата вторгнення росії в Україну була відома, до прикладу, Роману Абрамовичу. За три тижні до війни він кинувся переоформлювати активи — нерухомість, яхти, приватні літаки, фонди — на своїх сімох дітей. Причому, наймолодшому сину олігарха всього 9 років.

Імена інших представників еліт не розголошуються, проте у звіті зазначають, що за такою ж схемою переписувати майно за кілька тижнів до війни почали іще кілька осіб.