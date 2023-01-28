Как часто следует делать бустерную вакцинацию от COVID-19, установили ученые

Иммунитет против COVID-19 укрепляется с увеличением времени между вакцинацией и инфицированием

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Імунітет проти коронавірусної хвороби COVID-19, схоже, зміцнюється зі збільшенням часу між вакцинацією та інфікуванням.

Про це свідчать результати лабораторного дослідження, проведеного вченими Орегонського університету здоров’я та науки (США), повідомляє прес-служба вишу.

Результати свідчать про те, що вакцини-бустери слід робити з інтервалом не частіше, ніж один рік, принаймні серед здорових людей, — наголошується в повідомленні.

В межах дослідження учені виміряли реакцію антитіл у зразках крові 96 загалом здорових працівників вишу, які отримали так званий «гібридний імунітет» двома способами:

шляхом вакцинації з подальшою «проривною інфекцією» (випадками, коли вакцина не змогла забезпечити повний імунітет проти збудника);

шляхом вакцинації після зараження COVID-19.

Виявилося, що імунна відповідь була рівномірно сильнішою, чим довшим був проміжок часу між вакцинацією та інфікуванням. Найдовший виміряний інтервал становив 404 дні.

Крім того, обидві групи розвинули однаково потужну імунну відповідь.

Більш тривалі інтервали між природним зараженням і вакцинацією, як видається, посилюють імунну відповідь у здорових людей, — наголошують дослідники.

Водночас дослідники застерігають, що вивчали імунну відповідь у відносно здорових людей, і більш частіше щеплення бустерами може бути доцільними серед вразливих категорій — людей старшого віку або людей з ослабленим імунітетом.

Ймовірно, отримані результати свідчать, що імунна відповідь організму проти коронавірусу розвивається з часом.

Імунна система навчається, — зазначають учені. — Якщо ви збираєтеся посилити відповідь, це дослідження показує, що ви, можливо, захочете посилити її після більш тривалого періоду навчання, а не відразу після зараження.

Це свідчить про довготривалу ефективність так званих «клітин пам’яті» — В-клітин, які розпізнають вірус і виробляють білкові антитіла для нейтралізації вірусу та його численних різновидів, наголошують дослідники.

Таким чином, постійно зростаюча кількість людей, які заразилися вірусом SARS-CoV-2, може отримати користь від вакцинації, навіть якщо вони відкладали її до цього часу.

Покладатися лише на природне інфікування — погана ідея, враховуючи ризики важкої хвороби, довготривалих ускладнень і смерті, — наголошують учені.

Також, на думку учених, є свідчення, які вказують, що вірус еволюціонує до ендемічного стану.