СБУ разоблачила российского агента в рядах «Укроборонпрома». Фото: СБУ

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Співробітник «Укроборонпрому» працював на російську воєнну розвідку.

Зловмисника викрила контррозвідка СБУ. Ворожого агента затримали у Києві, який за задумом московських кураторів повинен був влаштуватися до української оборонної компанії. Таким чином спецслужба запобігла витоку секретної інформації з одного з провідних державних підприємств, яке входить до структури «Укроборонпрому». Про це 1 лютого повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що його викрили ще на початку розвідувально-підривної діяльності та поетапно задокументували злочинні дії. Поплічник окупантів приховано збирав інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить підрозділам Збройних сил України на східному та південному фронтах.

Також віг готував «звіти» для росіян про наслідки ракетних ударів по Києву — їздив по місту та фотографував об'єкти після обстрілів. Всю інформацію агент передавав через анонімні месенджери співробітнику головного управління міжнародного військового співробітництва міністерства оборони рф. Той далі передавав дані російській воєнній розвідці.

Під час обшуків у затриманого виявили засоби зв’язку із матеріалами, які підтверджують його злочинну діяльність. Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 28 січня Служба безпеки України затримала колаборантів з Луганщини, які намагалися влаштуватися до українських держустанов. У разі працевлаштування вони могли отримати доступ до закритої інформації і надалі передати її загарбникам.