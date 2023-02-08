Байден Китаю – США будут действовать решительно в случае новых угроз

https://racurs.ua/n179697-bayden-kitau-ssha-budut-deystvovat-reshitelno-v-sluchae-novyh-ugroz.html

Ракурс

Президент США Джо Байден заявив, що Білий дім налаштований рішуче захищати суверенітет та інтереси Сполучених Штатів у разі загрози з боку Китаю. Про це американський лідер сказав під час щорічного звернення в Конгресі США «Про стан держави». Байден також нагадав про збиття військовими китайського аеростата-шпигуна у небі США.

Минулого тижня ми чітко дали зрозуміти: якщо Китай загрожуватиме нашому суверенітету, ми діятимемо, щоб захистити нашу країну. І ми це зробили, — заявив президент США.

Окрім цього, з огляду на ситуацію в КНР він наголосив на необхідності зміцнювати демократію у світі. Водночас Байден підтвердив, що його уряд «налаштований працювати з Китаєм, де можна просувати американські інтереси та приносити користь світові».

Напередодні Білий дім заявив, що поява над США шпигунської повітряної кулі з Пекіна не сприяла поліпшенню і так складних відносин між двома державами. Тому державний секретар Ентоні Блінкен відклав запланований візит до КНР.

Нагадаємо, Байден у виступі перед Конгресом звернувся до народу України, заявивши, що США й надалі надаватимуть підтримку «стільки, скільки потрібно». Напад рф на Україну назвав «випробуванням на віки», «тестом для Америки, тестом для світу».