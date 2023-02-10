Зеленский пригласил Орбана в Киев (ФОТО)

https://racurs.ua/n179784-zelenskiy-priglasil-orbana-v-kiev-foto.html

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Володимир Зеленський у рамках саміту лідерів ЄС у Брюсселі провів переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і запросив його відвідати Київ.

Як повідомляє угорське видання Népszava, під час саміту глави держав і урядів розділили на чотири групи для переговорів із Зеленським. Орбан зустрівся із Зеленським у компанії лідерів Болгарії, Кіпру, Греції, Хорватії, Австрії та Словенії.

Вони потиснули один одному руки, а фото цього моменту прем'єр-міністр Угорщини опублікував у Facebook.

Віктор Орбан займає найбільш проросійську позицію серед керівників країн ЄС, неодноразово висловлювався проти антиросійських санкцій. Але перед самітом ЄС за участю Зеленського Орбан пообіцяв «подальшу фінансову підтримку» Україні та підкреслив, що Угорщина належить до табору миру.