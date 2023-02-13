Сын пропагандиста Соловьева живет в Лондоне. Его отец призвал бомбить этот город

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Ракурс

В інтернеті випливло нове фото Данила Соловйова, одного з восьми дітей відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова. На знімку 22-річний Данило позує з макіяжем та манікюром.

Користувачі Twitter пожартували, що він міг підписати контракт із модельним агентством. Пост став вірусним, пише видання focus.ua.

Син Володимира Соловйова Данило Соловйов розповів, що поки не може підписати контракт з Міністерством оборони росії і вирушити на захист Донбасу, оскільки у нього вже підписано контракт з лондонським модельним агентством, — йдеться у гумористичному твіті.

Він з’явився на тлі заяв Соловйова-старшого про те, що на війну в Україні потрібно відправляти солдатів термінової служби.

Телеведучий також відомий своїми різкими заявами проти ЄС та США, також на своєму шоу він закликав ударити по європейських столицях ракетами.

Берлін, Париж, Лондон та Брюссель готові горіти від ударів наших ракет? А якщо знадобиться — від використання тактичної ядерної зброї? — питав Соловйов в ефірі.

Фото Данила Соловйова, яке розійшлося через мережу, було зроблено в рамках рекламної кампанії салону краси «Контора Владислава Лісовця». Салон популярний серед російського бомонду, серед його клієнток Крістіна Орбакайте.

Володимир Соловйов має вісім дітей, включаючи ще двох синів призовного віку, але вони, очевидно, на фронт не поспішають.

Данило — син Соловйова від його третього шлюбу з моделлю Ельгою Сепп, дочкою гумориста Віктора Коклюшкіна. Про нього відомо лише те, що закінчив престижну Ломоносівську школу у Москві.

Про 34-річного Олександра Соловйова, сина ведучого від першого шлюбу, відомо більше: він із 18 років навчався в Лондоні на режисера. У росії її Олександр Соловйов займається зйомкою рекламних роликів. Зокрема, знімав рекламу для державного Ощадбанку.