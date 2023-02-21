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Ракурс
Лукашенко хочет создать «народное ополчение» на 150 тысяч белорусов

Лукашенко хочет создать «народное ополчение» на 150 тысяч белорусов

21 фев 2023, 11:20
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Підконтрольний кремлю режим олександра лукашенка заявив про намір суттєво наростити чисельність так званого «народного ополчення». Очільник міністерства оборони білорусі Віктор Хренін заявив, що поповнити лави «ополчення» можуть 100−150 тис. білорусів.





Його заяву процитувало пропагандистське держагентство білорусі «Белта».

У нас достатньо мобілізаційного ресурсу, який перебуває на обліку в наших військових комісаріатах. Ми провели перевірку і бачимо, що вони не всі будуть задіяні за мобілізаційним планом. Це насамперед ті люди, які вже навчені і вміють володіти зброєю. Але ми не виключаємо, що добровольцями можуть стати й ті люди, які не пройшли військову підготовку, зокрема й жінки, — заявив Хренін.

З його слів, для добровольців передбачені курси підготовки:

Ми в короткий проміжок часу здатні навчити людей. Як при створенні народного ополчення, так і до створення в мирний час

Нині проросійський режим білорусі готує «закон» для ополчення, у якому планують врегулювати склад, кількість та його завдання. За документом, люди, які вступили до лав «народного ополчення», розміщуватимуться за місцем проживання і виконуватимуть свої трудові функції. Склад «ополчення» формують вже зараз.

Основним завданням для народного ополчення залишається захист насамперед своєї оселі, свого майна та виконання заходів із забезпечення правопорядку спільно з міліцією… Народне ополчення — це люди, добровольці, які прийшли. Ми надаємо їм зброю, і вони будуть виконувати своє завдання тільки у себе вдома. Ним керуватиме губернатор, голова райвиконкому, сільської ради спільно з представниками Міністерства внутрішніх справ. Насамперед це дільничні на місцях, — вказав Хренін.

Источник: Ракурс


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