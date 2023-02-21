Лукашенко хочет создать «народное ополчение» на 150 тысяч белорусов

https://racurs.ua/n180152-lukashenko-hochet-sozdat-narodnoe-opolchenie-na-150-tysyach-belorusov.html

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Підконтрольний кремлю режим олександра лукашенка заявив про намір суттєво наростити чисельність так званого «народного ополчення». Очільник міністерства оборони білорусі Віктор Хренін заявив, що поповнити лави «ополчення» можуть 100−150 тис. білорусів.

Його заяву процитувало пропагандистське держагентство білорусі «Белта».

У нас достатньо мобілізаційного ресурсу, який перебуває на обліку в наших військових комісаріатах. Ми провели перевірку і бачимо, що вони не всі будуть задіяні за мобілізаційним планом. Це насамперед ті люди, які вже навчені і вміють володіти зброєю. Але ми не виключаємо, що добровольцями можуть стати й ті люди, які не пройшли військову підготовку, зокрема й жінки, — заявив Хренін.

З його слів, для добровольців передбачені курси підготовки:

Ми в короткий проміжок часу здатні навчити людей. Як при створенні народного ополчення, так і до створення в мирний час

Нині проросійський режим білорусі готує «закон» для ополчення, у якому планують врегулювати склад, кількість та його завдання. За документом, люди, які вступили до лав «народного ополчення», розміщуватимуться за місцем проживання і виконуватимуть свої трудові функції. Склад «ополчення» формують вже зараз.