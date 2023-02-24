Великобритания ввела санкции против союзников владимира путина. Фото:

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Ракурс

Санкції проти російської федерації розширила Велика Британія.

У річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну Лондон запровадив санкційні обмеження проти 92 фізичних та юридичних осіб рф. У список потрапили керівники «Росатома», а також 34 керівники двох найбільших російських оборонних компаній «Ростех», «Алмаз-антей» і чотирьох банків. Про це 24 лютого повідомили в прес-службі британського уряду.

Зазначається, що під санкціями опинилися гендиректор оператора газопроводу «Північний потік-2», а також екс-член ради директорів «Транснефти» та «Роснефти» маттіас варніг, матір гімнастки аліни кабаєвої любов кабаєва, голова Тульської області олексій дюмін та син колишнього віце-прем'єра рф та заступника керівника адміністрації президента дмитра козака олексій козак.

Британські санкції також стосуються шести російських організацій, які займаються виробництвом або ремонтом військової техніки, включаючи авіацію та флот.

Також Лондон заборонив експорт авіаційних деталей, радіоапаратури та електронних комплектів, які можуть використовуватись у військовому виробництві, у тому числі у дронах.

Обмеження передбачають, що під заборону також потрапить імпорт 140 товарів із заліза та сталі, включаючи ті, що були перероблені у третіх країнах.

Крім того, санкції запроваджено проти п’яти керівників іранської Qods Aviation Industry. Ця компанія виробляє ударні дрони, які рф використовує проти України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 лютого увів у дію рішення РНБО про запровадження економічних санкцій стосовно 333 громадян росії та публічного акціонерного товариства «Московська біржа ММВБ-РТС».