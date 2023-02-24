США и G7 ударили по металлургии, ВПК и горнодобывающей отрасли россии

https://racurs.ua/n180287-ssha-i-g7-udarili-po-metallurgii-vpk-i-gornodobyvauschey-otrasli-rossii.html

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Мінфін США разом з партнерами по Групи семи (G7) 24 лютого запровадили санкції щодо металургійного та гірничодобувного секторів економіки рф.

Обмеження стосуються також 22 осіб та компаній, які пов’язані з виробленням російського озброєння. Серед них — дев’ять російських міністрів, зокрема віцепрем'єр Тетяна Голікова, технопарк «Сколково», Московський кредитний банк, МТС Банк, банк «Зеніт» та інші.

Також під санкціями опинилися 14 компаній, пов’язаних із російським бізнесменом Олександром Удодовим. Його називають колишнім зятем прем'єр-міністра росії Михайла Мішустіна. Удодова також підозрюють у маніпулюванні доходами від податку на додану вартість та відмиванні грошей.

Сполучені Штати запроваджують 200% мито на російський алюміній і вироби з алюмінію. Нові мита почнуть діяти з 10 березня.

Ці заходи спрямовані на ключові російські товари, які приносять дохід кремлю, і водночас зменшують залежність США від росії.

Bloomberg повідомляє, що такий крок фактично закриє американський ринок для російської сировини.

Вашингтон прагне посилити тиск на агресора у зв’язку із повномасштабним вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року та покарати Москву за демпінг.

Сьогоднішні дії призведуть до підвищення тарифів на понад 100 російських металів, мінералів та хімічних продуктів на суму близько 2,8 млрд дол. для росії. Це також значно збільшить вартість алюмінію, виплавленого або відлитого в росії, для входу на американський ринок, щоб протидіяти шкоді для вітчизняної алюмінієвої промисловості, яка потерпає від цін на енергоносії в результаті вторгнення росії в Україну, — йдеться у заяві.

Раніше у США оголосили про нові санкції проти понад 200 фізичних та юридичних осіб, включаючи як російських, так і третіх країн у Європі, Азії, зокрема в Китаї, та на Близькому Сході, які підтримують військові зусилля росії.