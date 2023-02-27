путин может столкнуться с дефицитом мобилизованных. Фото:

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Президент росії володимир путін найближчими роками може зіткнутися з дефіцитом мобілізаційного ресурсу.

Призовна система країни-агресора щорічно бере на строкову службу 260 тис. нових солдатів. Диктатору доведеться добре поміркувати, як збільшити кількість строковиків, щоб у майбутньому отримати ще більшу кількість потенційних мобілізованих. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Однак експерти вказують, що закони демографії не схвалюють таке рішення. Щороку на території рф 18 років виповнюється приблизно 800 тис. юнаків. А збільшення штату строковиків призведе до зростання кількості фізично слабких солдатів.

Також в ISW наголошують, що таке непопулярне рішення запустить процес «вимивання» молодих чоловіків з економіки країни, яку москва намагається налаштувати на військові рейки.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявляли, що нова хвиля мобілізації в росії може поширитися й на студентів вищих навчальних закладів денної форми навчання.