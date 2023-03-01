путин продает водку и купил Кабаевой самую большую квартиру россии — расследование

https://racurs.ua/n180459-putin-prodaet-vodku-i-kupil-kabaevoy-samuu-bolshuu-kvartiru-rossii-rassledovanie.html

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володимир путін є головним бенефіціаром офшорної компанії Ermira Consultants, одна з дочірніх компаній якої мала право на випуск горілки «Путінка».

Це з’ясувало видання «Проект». Крім цього, путін купив коханці Аліні Кабаєвій квартиру площею 2,6 тис. кв. м, яку вважають «найбільшою квартирою росії».

В ефірі телеканалу «Настоящее время» один з авторів розслідування Михайло Маглов розповів, що в березні, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, компанія, що володіє брендом горілки «Путінка», зареєструвала два товарні знаки: «Сила V правді» та «Z — своїх не кидаємо».

За нашими підрахунками, весь прибуток від виробництва та продажу горілки «Путінка» так чи інакше потрапляла до гаманця Ermira, який витрачався на потреби путіна. У березні минулого року компанія, яка зараз володіє брендом горілки «Путінка», зареєструвала два товарні знаки: там, здається, «Сила V правді» та «Z — своїх не кидаємо», тобто знаки Z і V. І було цікаво спостерігати, коли деякі депутати Державної думи обурювалися, що ці священні символи використовуються на горілці, і вимагали бариг, які торгують горілкою і використовують ці символи, закликати до відповіді. Цікаво, які в них зараз думки з цього приводу, — розповів Маглов.

Журналісти видання «Проект» опублікували дві частини розслідування «Залізні маски» про фінансову схему збагачення путіна та його об'єкти нерухомості.

Розслідування ґрунтується на верифікованих документах, наданих джерелом, ім’я якого не розкривається. Автори заявляють, що раніше він був менеджером бізнес-імперії одного з близьких друзів президента росії, а також брав участь в управлінні фінансовою мережею, до якої належить кіпрська Ermira Consultants.

Зокрема, одна з дочірніх компаній Ermira з 2014 до 2021 року мала право на випуск горілки «Путінка». За даними авторів розслідування, доходи від її виробництва могли становити в середньому 24−29 млн євро на рік.

У другій частині розслідування журналісти розповідають про нерухомість, що належить олімпійській чемпіонці з художньої гімнастики Аліні Кабаєвій. Повідомляється, що на території валдайської резиденції президента для Кабаєвої та її дітей було збудовано окремий «терем» з човновим причалом, щоб перепливати на човні до парку розміром 28 га. Раніше путін купив олімпійській чемпіонці двоповерхову квартиру у Сочі.

Її площа — 2,6 тис. кв. м, у ній є басейн, кінотеатр, патіо та власний вертолітний майданчик. У 2021 році ЦІАН визнавав цей пентхаус «найбільшою квартирою росії».