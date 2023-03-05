Польша и Германия поссорились из-за Украины

https://racurs.ua/n180591-polsha-i-germaniya-possorilis-iz-za-ukrainy.html

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Польсько-німецькі відносини стали більш напруженими через постачання Києву ракет, танків та запчастин до них. Про це йдеться у публікації видання Bloomberg.

Польський уряд вважає, що Німеччина більше зосереджена на конкуренції з Польщею за міжнародне визнання своєї допомоги Україні, ніж на фактичному наданні Києву того, що йому потрібно.

Критика Варшави полягає у тому, що Берлін занадто зволікав з відправкою Leopard 2, а попередні моделі танків, які були погоджені додатковим пакетом, будуть малопридатними для використання без запчастин з Німеччини.

Німецькі ж чиновники у відповідь звинуватили Варшаву в «розігруванні театру», напередодні виборів. На засіданні НАТО в Брюсселі міністр оборони країни Борис Пісторіус назвав польські танки Leopard 2A4 «нічим, про що варто писати, дипломатично кажучи».

Такі заяви лунають за кілька місяців до виборів у Польщі. Тож, на думку німецьких посадовців, напруга спаде після передвиборчої кампанії.

Втім, попри суперечки щодо озброєння, офіційні особи в Берліні стверджують, що інші двосторонні сфери працюють більш злагоджено.