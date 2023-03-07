Raiffeisen Bank более 10 лет обслуживал фиктивные компании олигархов путинского окружения

https://racurs.ua/n180639-raiffeisen-bank-bolee-10-let-obslujival-fiktivnye-kompanii-oligarhov-putinskogo-okrujeniya.html

Ракурс

Австрійський Raiffeisen Bank International понад 10 років обслуговував фіктивні компанії, які пов’язують з Аркадієм та Борисом Ротенбергами — олігархами путінського оточення.

У розслідуванні Der Standart йдеться, зокрема, про компанію Hervet, яка була зареєстрована на Кіпрі та мала відносини з банком з 2002 по 2016 роки. Ця фірма мала рахунок в цінних паперах та клірингові рахунки для біржових операцій. Найбільша транзакція становила понад 120 млн євро.

Австрійська влада також зауважувала, що Raiffeisen несерйозно ставився до запобігання відмиванню коштів у так званих офшорних зонах. За це банк сплатив понад 3 млн євро штрафу.

Мільярдери Ротенберги з 2022 року перебувають у санкційних списках ЄС і США. Один з братів вважається бенефіціаром «палацу путіна» в Геленджику.

Raiffeisen Bank натомість вирішив продовжувати працювати на російському ринку і видавати пільги окупантам.

До повномасштабного вторгнення в росії працювало понад 200 іноземних банків, але за рік з ринку рф вийшло лишень шість установ.

Австрійський Raiffeisen Bank International не став на бік добра, а вирішив продовжувати роботу в росії і платити вбивчі податки країні-терористці.