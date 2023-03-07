Евросоюз впервые закупит газ всем блоком, а не по отдельности странами

https://racurs.ua/n180642-evrosouz-vpervye-zakupit-gaz-vsem-blokom.html

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Наступного місяця Європейський Союз планує зробити свої перші кроки на світовому ринку природного газу як об'єднання покупців, намагаючись знизити ціни на енергоносії.

Згідно з початковими оцінками, спільний попит 27 країн блоку та трьох сусідніх країн становить 24 млрд куб. м упродовж наступних трьох років. Після початку тендеру у квітні ЄС очікує, що перші контракти з постачальниками зі США, Близького Сходу та Африки будуть підписані приблизно в червні.

Спільні закупівлі газу є новим інструментом, який блок застосував, щоб обмежити стрибок вартості енергоносіїв, викликаний скороченням російського постачання після вторгнення росії в Україну. Попри те, що ціни на газ і електроенергію наразі становлять лише незначну частину серпневих рекордів, вони все одно підвищують споживчу інфляцію та обтяжують конкурентоспроможність місцевих компаній проти конкурентів у США та КНР.

Нам явно потрібно змінити економічну ситуацію в Європі, — цитує агентство віце-президента Єврокомісії Шефчовича. — Я вважаю, що ми створюємо нову систему, яка посилить конкуренцію, залучить нових постачальників і знизить ціни на енергію.

Шефчович сказав, що він бачить інтерес до спільних закупівель у промислових споживачів газу в таких секторах, як виробництво сталі, алюмінію, кераміки, скла та автомобілів.

Що стосується пропозиції, то понад 50 компаній з усього світу зацікавлені у взаємодії з Європою через енергетичну платформу. Після першого тендеру ЄС організовуватиме додаткові спільні закупівлі на регулярній основі, щоб забезпечити блоку достатньо газу.

Хоча сховища в Європі все ще заповнені приблизно на 61%, головним чином завдяки теплій зимі, увага вже зміщується на поповнення запасів напередодні наступного опалювального сезону.