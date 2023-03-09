Информаторы ФСБ шпионили за военкоматами Киева и местами дислокации Сил обороны

https://racurs.ua/n180716-informatory-fsb-shpionili-za-voenkomatami-kieva-i-mestami-dislokacii-sil-oborony.html

Ракурс

Служба безпеки України (СБУ) викрила нових учасників агентурної мережі російської ФСБ, яка діяла в різних регіонах України.

Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації Сил оборони, а також інформували агресора про технічний стан об'єктів критичної інфраструктури після ворожих ударів. Шістьох російських агентів з цієї мережі СБУ затримала наприкінці лютого.

Наразі затримано ще трьох інформаторів ФСБ. Вони намагалися приховано збирати закриті відомості поблизу українських військових частин.

Серед фігурантів — мешканець столичного регіону, який намагався виявити запасний командний пункт керівництва територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва.

Також він отримав завдання потрапити «під легендою» в приміщення одного з військкоматів та провести там розвідку. Інший зловмисник пішов на співпрацю з ворогом, оскільки розраховував на «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення частини південного регіону України.

За даними слідства, інформатори були на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ, який залучив їх до негласного співробітництва після початку повномасштабного вторгнення.

Для комунікації використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України) КК України.

Наразі фігуранти під вартою. Триває розслідування.